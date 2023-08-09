Стало известно, кто выкупил у Бельгии 50 танков Leopard 1 для Украины

Немецкая компания Rheinmetall отремонтирует и отправит в Украину бельгийские танки Leopard.

Об этом сообщает издание Handelsblatt.

Известно, что компания Rheinmetall приобрела 50 танков Leopard 1 у бельгийской компании OIP Land Systems. Компания планирует переоборудовать танки на немецких предприятиях Дюссельдорфской группы для использования в Украине.

Следует отметить, что ранее в СМИ сообщалось, что неизвестный покупатель приобрел у Бельгии 50 боевых танков Leopard 1.

Напомним, еще в мае исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен анонсировал совместную с Германией передачу Украине 80 танков Leopard 1.

Такие танки имеют 105-мм пушку и спаренный пулемет MG3 7,62 мм. Техника до 80-х годов считалась основным боевым танком Германии. При этом версия Leopard 1A5 является последней серийной моделью.

Она оснащена компьютеризированной системой управления огнем Krupp-Atlas Electronik EMES 18 с тепловизором Carl Zeiss, созданной на основе системы современного Leopard 2.