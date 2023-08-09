Под тысячу ликвидированных оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 8 августа
+820
Zelenskiy Official
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.08.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 251620 (+820) человек ликвидировано,
- танков – 4262 (+8) ед,
- боевых бронированных машин – 8290 (+12) ед,
- артиллерийских систем – 5013 (+17) ед,
- РСЗО – 711 (+2) ед,
- средства ПВО – 469 (+1) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 312 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4175 (+17),
- крылатые ракеты – 1377 (+0),
- корабли / катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 7479 (+19) ед,
- специальная техника – 742 (+5).
Данные уточняются.
Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 5 артиллерийских средств на огневых позициях, склад боеприпасов и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.
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