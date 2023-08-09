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Под тысячу ликвидированных оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 8 августа

Общие новости
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+820

Под тысячу ликвидированных оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 8 августа

Zelenskiy Official

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.08.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 251620 (+820) человек ликвидировано,
  • танков – 4262 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин – 8290 (+12) ед,
  • артиллерийских систем – 5013 (+17) ед,
  • РСЗО – 711 (+2) ед,
  • средства ПВО – 469 (+1) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 312 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4175 (+17),
  • крылатые ракеты – 1377 (+0),
  • корабли / катера – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7479 (+19) ед,
  • специальная техника – 742 (+5).

Данные уточняются.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 5 артиллерийских средств на огневых позициях, склад боеприпасов и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.

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В статье: Генштаб ЗСУ война с россией генштаб
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