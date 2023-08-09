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В Москве снова заявили, что столицу РФ атаковали БПЛА – оккупанты сообщили о работе ПВО

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Возле Домодедово

В Москве снова заявили, что столицу РФ атаковали БПЛА – оккупанты сообщили о работе ПВО

Фото из открытых источников

Новина українською

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о попытке атаки на город двух боевых беспилотников. Они якобы были сбиты российской ПВО. В Минобороны РФ рано утром сообщили, что ночью над территорией Московской области якобы была "пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами".

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Один БПЛА летел, как заявляют россияне, в районе Домодедово, второй – в районе Минского шоссе. О пострадавших от падения обломков оккупанты не сообщали, экстренные службы РФ работают на месте.

Как написало издание ASTRA, жители Московской области массово сообщили о звуках взрывов. Напомним, власти Москвы утром 1 августа заявили об атаке беспилотников на город. Один попал в башню "Москва-Сити". В бизнес-центре повреждения получил фасад на уровне 21 этажа.

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В статье: бавовна война с россией
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