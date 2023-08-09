Шевченко: Так, как нас поддерживают англичане, никто нас не поддерживает

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко прокомментировал итог благотворительного матча Game4Ukraine, который прошел в Лондоне.

Я думаю, что все удалось, люди пришли. Очень важно сейчас собрать те средства, которые нужны на восстановление школы. Это самое главное. Это очень важный сигнал был для всего мира, потому что, насколько я знаю, трансляция была где-то на 200 стран. Так, как нас поддерживают англичане, никто нас не поддерживает.

"Во-первых, хочу поблагодарить всех футболистов, которые присоединились к этому матчу. Вы видите, какое количество игроков - более 40, это очень приятно и важно. Очень важно поблагодарить волонтеров, работавших очень долго над этим матчем.

Они здесь дали зеленый свет всему. СМИ нас очень поддерживают, люди нас поддерживают. Я думаю это главное для Украины сегодня.

Все, что я делаю – я отвечаю за это. Для меня было очень важно, чтобы этот матч прошел очень удачно, чтобы была поддержка, потому что это очень важно для Украины. Я все буду делать, как и Саша (Зинченко - прим.), с которым мы вместе работали над этим матчем, команда United 24, Ярослава Гресь. Очень многие были привлечены. Все сделали все, чтобы этот матч прошел.

Что я хотел бы сказать всем украинцам? Слава Украине! Держитесь. Победа будет за нами, как всегда", - сказал Шевченко пресс-службе "Шахтера".