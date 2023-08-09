Джо Байден дал зеленый свет на старт обучения украинских пилотов на F-16
Сообщают в Пентагоне
Getty Images / Global Images Ukraine
Соединенные Штаты Америки поддерживают подготовку украинских военных на самолетах F-16 американского производства, однако этим процессом руководят Дания и Нидерланды.
Так прокомментировала во вторник сообщение о готовности к тренировкам первой группы украинских пилотов заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, как передает корреспондент Укринформа.
Она подчеркнула, что президент Байден "дал зеленый свет" тому, чтобы сделать возможным, а также поддержать процесс обучения украинских пилотов на F-16. В то же время она отметила, что по состоянию на сейчас с американской стороны пока нет официальных заявлений относительно деталей будущих тренировок.
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