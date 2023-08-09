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Джо Байден дал зеленый свет на старт обучения украинских пилотов на F-16

Общие новости
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Сообщают в Пентагоне

Джо Байден дал зеленый свет на старт обучения украинских пилотов на F-16

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Соединенные Штаты Америки поддерживают подготовку украинских военных на самолетах F-16 американского производства, однако этим процессом руководят Дания и Нидерланды.

Так прокомментировала во вторник сообщение о готовности к тренировкам первой группы украинских пилотов заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, как передает корреспондент Укринформа.

Она подчеркнула, что президент Байден "дал зеленый свет" тому, чтобы сделать возможным, а также поддержать процесс обучения украинских пилотов на F-16. В то же время она отметила, что по состоянию на сейчас с американской стороны пока нет официальных заявлений относительно деталей будущих тренировок.

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В статье: Джо Байден F-16 Сабрина Сингх война с россией
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Источник:
ukrinform.ua

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