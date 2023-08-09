Утром 9 августа Вооруженные Силы Украины сбили очередной российский вертолет
Тип устанавливается
110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка
Вооруженные Силы Украины сбили еще один вертолет российских оккупантов утром 9 августа. Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ в Facebook. Точное направление фронта не называется.
"Сегодня утром наши воины сбили очередной вертолет российских оккупантов. Тип вертолета сейчас устанавливается. Выстоим и победим".
Недавно разведка Британии заявляла, что военно-воздушные силы РФ продолжают разворачивать значительные ресурсы для поддержки наземных операций в Украине, но без решающего оперативного эффекта.
Ранее, 25 июля, морские пехотинцы ВСУ уничтожили российский ударный вертолет Ка-52 из переносного ЗРК, а 7 августа уничтожила "Аллигатор" 47-я механизированная бригада ВСУ – также из ПЗРК.
Популярное сейчас
- Убийство фаната в ЛЧ, трофей Барселоны, сборная осталась без тренера. Главные новости за 8 августа
- Кубок остался дома. Барселона - Тоттенхэм 4:2. Видео голов и обзор матча
- Квалификация ЛЧ. Результативный день Кочергина, феерия де Йонга и очередное фарерское чудо
- CNN: Западные союзники получают "отрезвляющие" новости относительно украинского контрнаступления
- Джорджина Родригес показала, сколько жмет ногами в тренажерном зале. ВИДЕО
- Бразильский защитник Реала порвал уже со второй горячей красоткой за год. ФОТО
Новости по теме
- 00:14 Украинские Стало известно, кто выкупил у Бельгии 50 танков Leopard 1 для Украины
- 23:38 Украинские СБУ нейтрализовала вражескую агентурная сеть в Донецкой области, в которую входили только местные женщины
- 20:46 Украинские Шахтер передал чемпионскую медаль двоюродному брату Шведа, который получил ранения на фронте