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Утром 9 августа Вооруженные Силы Украины сбили очередной российский вертолет

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Тип устанавливается

Утром 9 августа Вооруженные Силы Украины сбили очередной российский вертолет

110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка

Новина українською

Вооруженные Силы Украины сбили еще один вертолет российских оккупантов утром 9 августа. Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ в Facebook. Точное направление фронта не называется.

"Сегодня утром наши воины сбили очередной вертолет российских оккупантов. Тип вертолета сейчас устанавливается. Выстоим и победим".

Недавно разведка Британии заявляла, что военно-воздушные силы РФ продолжают разворачивать значительные ресурсы для поддержки наземных операций в Украине, но без решающего оперативного эффекта.

Ранее, 25 июля, морские пехотинцы ВСУ уничтожили российский ударный вертолет Ка-52 из переносного ЗРК, а 7 августа уничтожила "Аллигатор" 47-я механизированная бригада ВСУ – также из ПЗРК.

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В статье: война с россией
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