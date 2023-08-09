Утром 9 августа Вооруженные Силы Украины сбили очередной российский вертолет

Вооруженные Силы Украины сбили еще один вертолет российских оккупантов утром 9 августа. Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ в Facebook. Точное направление фронта не называется.

"Сегодня утром наши воины сбили очередной вертолет российских оккупантов. Тип вертолета сейчас устанавливается. Выстоим и победим".

Недавно разведка Британии заявляла, что военно-воздушные силы РФ продолжают разворачивать значительные ресурсы для поддержки наземных операций в Украине, но без решающего оперативного эффекта.

Ранее, 25 июля, морские пехотинцы ВСУ уничтожили российский ударный вертолет Ка-52 из переносного ЗРК, а 7 августа уничтожила "Аллигатор" 47-я механизированная бригада ВСУ – также из ПЗРК.