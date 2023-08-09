На оптико-механическом заводе под Москвой прогремел взрыв – в воздух поднялся огромный "гриб"
Мощная бавовна
росСМИ
Днем 9 августа прогремел взрыв и поднялся большой "гриб" дыма над Загорским оптико-механическим заводом под Москвой. Официально о причинах взрыва пока не сообщается.
В подмосковном Сергиевом Посаде раздалась мощная бавовна. Российские телеграм-каналы пишут об ударе беспилотника по Загорскому оптико-механическому заводу. Якобы объявлена эвакуация, на место прибыли силовики.
Завод принадлежит корпорации Ростех, он производит оптические приборы для Минобороны РФ. Предприятие занимается производством наблюдательной техники, медицинского оборудования, лабораторных приборов, а также дозиметрического оборудования и технических средств безопасности.
В то же время в оккупированном Крыму утром слышали взрывы. О них говорят жители Джанкойского района. Также крымчане рассказывают о едком дыме, поднимающемся в районе Севастопольской бухты, оккупанты в очередной раз остановили движение на Крымском мосту.
UPD. Официальная причина взрыва на Загорском оптико-механическом заводе – нарушение техники безопасности на складе пиротехники.
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