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На оптико-механическом заводе под Москвой прогремел взрыв – в воздух поднялся огромный "гриб"

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Мощная бавовна

На оптико-механическом заводе под Москвой прогремел взрыв – в воздух поднялся огромный "гриб"

росСМИ

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Днем 9 августа прогремел взрыв и поднялся большой "гриб" дыма над Загорским оптико-механическим заводом под Москвой. Официально о причинах взрыва пока не сообщается.

В подмосковном Сергиевом Посаде раздалась мощная бавовна. Российские телеграм-каналы пишут об ударе беспилотника по Загорскому оптико-механическому заводу. Якобы объявлена эвакуация, на место прибыли силовики.

Завод принадлежит корпорации Ростех, он производит оптические приборы для Минобороны РФ. Предприятие занимается производством наблюдательной техники, медицинского оборудования, лабораторных приборов, а также дозиметрического оборудования и технических средств безопасности.

В то же время в оккупированном Крыму утром слышали взрывы. О них говорят жители Джанкойского района. Также крымчане рассказывают о едком дыме, поднимающемся в районе Севастопольской бухты, оккупанты в очередной раз остановили движение на Крымском мосту.

UPD. Официальная причина взрыва на Загорском оптико-механическом заводе – нарушение техники безопасности на складе пиротехники.

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В статье: бавовна война с россией
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