Шахтер подарил чемпионскую медаль бойцу ВСУ, прикованному к постели

"Шахтер" передал чемпионскую медаль и именную футболку защитнику Украины Виталию Шумею.

Военный вместе с отцом Сергеем Федоровичем находится на реабилитации в Университетском госпитале Институт Гуттманна (Institut Guttmann) в Барселоне при поддержке донецкого клуба.

Воин был был командиром зенитно-ракетного комплекса. В августе 2022 года под Авдеевкой он получил минно-взрывную травму головы, из-за чего потерял возможность передвигаться, говорить и самостоятельно есть. Сейчас он уже произнес несколько слов и самостоятельно поднимает голову.

Ранее "Шахтер" передал чемпионскую медаль двоюродному брату Марьяна Шведа, который восстанавливается после тяжелого ранения, полученного на фронте.