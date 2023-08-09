Шахтер подарил чемпионскую медаль бойцу ВСУ, прикованному к постели
Дончане ему также передали именную футболку
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Шахтер" передал чемпионскую медаль и именную футболку защитнику Украины Виталию Шумею.
Военный вместе с отцом Сергеем Федоровичем находится на реабилитации в Университетском госпитале Институт Гуттманна (Institut Guttmann) в Барселоне при поддержке донецкого клуба.
Воин был был командиром зенитно-ракетного комплекса. В августе 2022 года под Авдеевкой он получил минно-взрывную травму головы, из-за чего потерял возможность передвигаться, говорить и самостоятельно есть. Сейчас он уже произнес несколько слов и самостоятельно поднимает голову.
Ранее "Шахтер" передал чемпионскую медаль двоюродному брату Марьяна Шведа, который восстанавливается после тяжелого ранения, полученного на фронте.
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