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Шахтер подарил чемпионскую медаль бойцу ВСУ, прикованному к постели

Общие новости
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Дончане ему также передали именную футболку

Шахтер подарил чемпионскую медаль бойцу ВСУ, прикованному к постели

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

"Шахтер" передал чемпионскую медаль и именную футболку защитнику Украины Виталию Шумею.

Военный вместе с отцом Сергеем Федоровичем находится на реабилитации в Университетском госпитале Институт Гуттманна (Institut Guttmann) в Барселоне при поддержке донецкого клуба.

Воин был был командиром зенитно-ракетного комплекса. В августе 2022 года под Авдеевкой он получил минно-взрывную травму головы, из-за чего потерял возможность передвигаться, говорить и самостоятельно есть. Сейчас он уже произнес несколько слов и самостоятельно поднимает голову.

Ранее "Шахтер" передал чемпионскую медаль двоюродному брату Марьяна Шведа, который восстанавливается после тяжелого ранения, полученного на фронте.

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В статье: Шахтер (Донецк) война с россией
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Комментарии (1)
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SeventyFour (Phoenix)
09.08.2023 в 12:09
«Допомога» как мертвому припарка. Неужели нельзя отправить в Штаты или в Израиль с их послевоенной реабилитацией и медициной? Чем вы от кобзона с пирамидкой отличаетесь? Ничем. Та же русня. Фу блдь
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