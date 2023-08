Разведка Британии оценила уязвимость морской логистики РФ и последствия атаки на танкер

4 августа 2023 года российский торговый танкер "Сиг" был атакован и выведен из строя вблизи Керченского пролива, вероятно, неуправляемым надводным дроном, напомнила британская разведка.

Это произошло через день после аналогичного нападения на десантный корабль "Оленегорский горняк" и через два дня после очевидно сорванного нападения на российские патрульные катера, когда они сопровождали российское торговое судно "Спарта IV". Хотя MT Sig и MV Sparta IV ходят под гражданским флагом, они уже давно заключили контракты на перевозку топлива и военных грузов между Россией и Сирией.

С 28 февраля 2022 года российские военные корабли не могут пройти через Босфор, в результате чего российские военные силы в Сирии и Средиземноморье в значительной степени зависят от кораблей Sig, Sparta IV и нескольких других гражданских судов.

Эти атаки показывают, что операции с использованием подводных лодок становятся все более важным компонентом современной морской войны и могут быть направлены против самых слабых звеньев российских морских путей снабжения.

