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Украинские военные продолжают наступательную операцию на восточном и южном направлениях

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Сводка Генштаба

Украинские военные продолжают наступательную операцию на восточном и южном направлениях

Zelenskiy Official

Новина українською

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях, об этом сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев.

На Бахмутском направлении украинские воины продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.

Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новокалиново, Авдеевки, Северного, Марьинки, Новомихайловки и Старомайорского. Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике.

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В статье: Генштаб ЗСУ война с россией генштаб Military Media Center
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Источник:
t.me/militarymediacenter

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