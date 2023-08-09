Украинские военные продолжают наступательную операцию на восточном и южном направлениях
Сводка Генштаба
Zelenskiy Official
Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях, об этом сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев.
На Бахмутском направлении украинские воины продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.
Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новокалиново, Авдеевки, Северного, Марьинки, Новомихайловки и Старомайорского. Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике.
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Источник:t.me/militarymediacenter
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