Командующий Сухопутными войсками ВСУ: Россияне создали кулак для прорыва на Купянском направлении

Российские захватчики выбрали главным для своего наступления Купянское направление, создав наступательную группировку в составе восьми штурмовых отрядов "Шторм-Z", идут интенсивные бои. Некоторые позиции по несколько раз переходят из рук в руки. Об этом сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в комментарии Украинской правде.

"Цель противника – прорвать оборону наших войск и выйти непосредственно к Купянску. Боевые действия сейчас отличаются чрезвычайной интенсивностью. Отдельные позиции за эти дни несколько раз переходили из рук в руки".

Одновременно враг наступлением из района Новоселовское осуществлял попытку рассечь группировку защитников ударом во фланг и окружить часть подразделений бригады, которая держит там оборону, но безуспешно.

"Наши бойцы мужественно держат оборону, отражая все попытки противника продвинуться вперед".

Также Сырский сообщил, что, побывав на этом направлении обороны, вместе с командирами обсудил возможные дальнейшие действия россиян и варианты действий защитников. Были приняты все необходимые решения для "гарантированного сдерживания противника и создания условий для дальнейшего его разгрома". В частности, речь идет о дополнительном усилении воинских частей всеми необходимыми силами и средствами и боеприпасами.