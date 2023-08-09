На Сватовско-Кременском направлении резко увеличилось количество потерь оккупантов

На фоне успешных боевых действий Сил обороны Украины значительно увеличилось количество потерь в подразделениях российских оккупационных войск. В частности, резко увеличилось количество раненых и погибших военнослужащих российских оккупационных войск на Сватовско-Креминском направлении.

С целью организации эвакуационных мероприятий раненых в Россию, в город Сватово Луганской области прибыли медицинские работники отряда специального назначения 442 окружного военного клинического госпиталя министерства обороны РФ.

В частности, в период с 1 по 7 августа с выше указанного направления в госпиталь города Белгород было отправлено около 500 оккупантов с огневыми ранениями различной степени тяжести. В то же время, с целью сокрытия реального количества своих потерь на фронте, погибших российских оккупантов отправляют в Ростов-на-Дону.