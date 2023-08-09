Президент Украины собрал Ставку в специальном формате – он назвал главную тему обсуждения
Максимальное внимание, узкий круг людей
Zelenskiy Official
Президент Украины сообщил, что сегодняшняя Ставка, от 9 августа, прошла в специальном формате. Владимир Зеленский отметил, что на ней присутствовал самый узкий круг людей, а максимальное внимание было посвящено единственной теме – украинскому контрнаступлению.
Глубокий анализ текущей ситуации, планирование будущих шагов, обеспечение войск всем необходимым, анализ действий врага – это все было в докладах Главкома Залужного, командующих Сырского и Тарнавского, начальника Главного управления разведки МО Украины Буданова.
Отметим, что Зеленский с постоянной периодичностью проводит Ставки. На этих заседаниях обсуждают насущные вопросы, из недавних – вопрос вокруг ситуации с "зерновым коридором".
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