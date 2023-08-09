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Президент Украины собрал Ставку в специальном формате – он назвал главную тему обсуждения

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Максимальное внимание, узкий круг людей

Президент Украины собрал Ставку в специальном формате – он назвал главную тему обсуждения

Zelenskiy Official

Новина українською

Президент Украины сообщил, что сегодняшняя Ставка, от 9 августа, прошла в специальном формате. Владимир Зеленский отметил, что на ней присутствовал самый узкий круг людей, а максимальное внимание было посвящено единственной теме – украинскому контрнаступлению.

Глубокий анализ текущей ситуации, планирование будущих шагов, обеспечение войск всем необходимым, анализ действий врага – это все было в докладах Главкома Залужного, командующих Сырского и Тарнавского, начальника Главного управления разведки МО Украины Буданова.

Отметим, что Зеленский с постоянной периодичностью проводит Ставки. На этих заседаниях обсуждают насущные вопросы, из недавних – вопрос вокруг ситуации с "зерновым коридором".

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В статье: Владимир Зеленский война с россией
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Источник:
t.me/V_Zelenskiy_official

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