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ВСУ поразили пункт управления россиян в Новой Каховке

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Сообщил СтратКом

ВСУ поразили пункт управления россиян в Новой Каховке

Стратком

Новина українською

Украинские защитники ударили по пункту управления российской армии в оккупированной Новой Каховке на левом берегу Херсонской области. Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций СтратКом ВСУ в своих социальных сетях:

"Вооруженные силы Украины поразили пункт управления армии РФ во временно оккупированной Новой Каховке".

Позже СтратКом опубликовал видеоподтверждение попадания. Удар по военному объекту оккупантов был нанесен около 10 утра. В местных чатах жители города пишут о "двух прилетах по Электромашу", где базировались оккупанты. На видео можно заметить столб дыма над зданиями.

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В статье: война с россией
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