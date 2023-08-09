ВСУ поразили пункт управления россиян в Новой Каховке
Сообщил СтратКом
Стратком
Украинские защитники ударили по пункту управления российской армии в оккупированной Новой Каховке на левом берегу Херсонской области. Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций СтратКом ВСУ в своих социальных сетях:
"Вооруженные силы Украины поразили пункт управления армии РФ во временно оккупированной Новой Каховке".
Позже СтратКом опубликовал видеоподтверждение попадания. Удар по военному объекту оккупантов был нанесен около 10 утра. В местных чатах жители города пишут о "двух прилетах по Электромашу", где базировались оккупанты. На видео можно заметить столб дыма над зданиями.
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