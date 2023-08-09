18-летняю жительницу Бахмута, которая передавала врагу данные о расположении ВСУ, приговорили к 9 годам заключения
За услуги информатор получила "вознаграждение" в размере 960 грн
t.me/pgo_gov_ua
В течение мая и июня 2022 года 18-летняя девушка передавала агенту ФСБ геолокационные данные о расположении подразделений ВСУ на территории Бахмута и его окрестностей.
Об этом сообщил Офис Генпрокурора.
"При публичном обвинении Донецкой областной прокуратуры Дружковским городским судом вынесен приговор жители г. Бахмута за несанкционированное распространение информации о расположении Вооруженных Сил Украины в условиях военного положения (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Как отмечается, сотрудник силового ведомства оккупантов вышел на гражданку Украины и сообщил, что собирает данные о местах дислокации украинских военных, чтобы ночью российская армия нанесла удар по этим объектам.
По идеологическим убеждениям и желанию наживы, она согласилась на сотрудничество и 14 раз передала агенту кремля сведения военного характера.
По информации прокуратуры, на скриншотах из Google Maps девушка указывала, в частности, на промышленные объекты, водохранилище и учебные заведения. За предоставленные услуги информатор получила на банковскую карточку "вознаграждение" в размере 960 грн.
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