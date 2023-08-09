  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. 18-летняю жительницу Бахмута, которая передавала врагу данные о расположении ВСУ, приговорили к 9 годам заключения
В тренде

18-летняю жительницу Бахмута, которая передавала врагу данные о расположении ВСУ, приговорили к 9 годам заключения

Общие новости
(1 голосов)

За услуги информатор получила "вознаграждение" в размере 960 грн

18-летняю жительницу Бахмута, которая передавала врагу данные о расположении ВСУ, приговорили к 9 годам заключения

t.me/pgo_gov_ua

Новина українською

В течение мая и июня 2022 года 18-летняя девушка передавала агенту ФСБ геолокационные данные о расположении подразделений ВСУ на территории Бахмута и его окрестностей.

Об этом сообщил Офис Генпрокурора.

"При публичном обвинении Донецкой областной прокуратуры Дружковским городским судом вынесен приговор жители г. Бахмута за несанкционированное распространение информации о расположении Вооруженных Сил Украины в условиях военного положения (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Читайте такжеСтало известно, кто выкупил у Бельгии 50 танков Leopard 1 для Украины

Как отмечается, сотрудник силового ведомства оккупантов вышел на гражданку Украины и сообщил, что собирает данные о местах дислокации украинских военных, чтобы ночью российская армия нанесла удар по этим объектам.

По идеологическим убеждениям и желанию наживы, она согласилась на сотрудничество и 14 раз передала агенту кремля сведения военного характера.

По информации прокуратуры, на скриншотах из Google Maps девушка указывала, в частности, на промышленные объекты, водохранилище и учебные заведения. За предоставленные услуги информатор получила на банковскую карточку "вознаграждение" в размере 960 грн.

По теме
yellow-arrow
В Крыму раздаются взрывы, Керченский мост перекрыт, - местные СМИ. ФОТО, ВИДЕО
yellow-arrow
ВСУ поразили пункт управления россиян в Новой Каховке
yellow-arrow
Президент Украины собрал Ставку в специальном формате – он назвал главную тему обсуждения
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
DesnaUA (Чернигов)
09.08.2023 в 17:09
Курва
Ответить
0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
09.08.2023 в 16:58
Мало...дали.. Пожиттєво!
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде