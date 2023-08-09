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MEGOGO еще на 5 лет продлил контракт на трансляции матчей чемпионата Испании

Общие новости
(1 голосов)

Сотрудничество сервиса и Ла Лиги продолжается

MEGOGO еще на 5 лет продлил контракт на трансляции матчей чемпионата Испании

Новина українською

Медиасервис MEGOGO и Ла-Лига Испании продолжают свое стратегическое партнерство: стороны заключили новый контракт о сотрудничестве на пять лет. Таким образом MEGOGO и дальше будет показывать события турнира эксклюзивно на территории Украины.

До этого Ла-Лига уже транслировалась в течение пяти лет на MEGOGO, начиная с 2018 года.

"Мы очень ценим наше сотрудничество с Ла-Лигой. Нам приятно наблюдать за тем, как Ла-Лига развивается каждый год, предлагая все новые и новые фишки, делающие просмотр классного футбола еще более зрелищным. Не можем не отметить ту активную позицию, которую занимает Ла-Лига по поддержке Украины с первых дней полномасштабного вторжения, и то насколько активно Королевство Испания помогает как украинским воинам, так и простым гражданам", – отмечает Артем Панченко, руководитель спортивного вещания MEGOGO.

Напомним, что чемпионат Испании стартует уже 11 августа. В этот день пройдут противостояния между командами "Альмерия – Райо Вальекано" в 20:30 и "Севилья – Валенсия" в 22:30.

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В статье: Ла Лига Megogo
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Источник:
ua-football

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Комментарии (2)
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Кукулькан (сине-гранатовый)
09.08.2023 в 18:09
Нам плакать или смеяться?
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Romerik (YNWA)
09.08.2023 в 18:45
Халявщикам та любителям футболу для дідів плакати, тим хто спокійно оплачує увесь європейський футбол в одному пакеті і не париться з трансляцією - сміятися
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