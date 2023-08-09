MEGOGO еще на 5 лет продлил контракт на трансляции матчей чемпионата Испании
Сотрудничество сервиса и Ла Лиги продолжается
Медиасервис MEGOGO и
До этого Ла-Лига уже транслировалась в течение пяти лет на MEGOGO, начиная с 2018 года.
"Мы очень ценим наше сотрудничество с Ла-Лигой. Нам приятно наблюдать за тем, как Ла-Лига развивается каждый год, предлагая все новые и новые фишки, делающие просмотр классного футбола еще более зрелищным. Не можем не отметить ту активную позицию, которую занимает Ла-Лига по поддержке Украины с первых дней полномасштабного вторжения, и то насколько активно Королевство Испания помогает как украинским воинам, так и простым гражданам", – отмечает Артем Панченко, руководитель спортивного вещания MEGOGO.
Напомним, что чемпионат Испании стартует уже 11 августа. В этот день пройдут противостояния между командами "Альмерия – Райо Вальекано" в 20:30 и "Севилья – Валенсия" в 22:30.
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