Воздушная тревога объявлена по всей Украине - угроза пусков Кинжалов
Не игнорируйте воздушную тревогу
Беларускі Гаюн
Вечером среды 9 августа по всей территории Украины во второй раз объявили воздушную тревогу из-за угрозы пусков аэробаллистических ракет "Кинжал".
Как сообщают воздушные силы в Telegram, с аэродрома Саваслейка зарегистрирован вылет МиГ-31К, причем он не является учебным – есть угроза пусков аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал".
Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги и находитесь в укрытиях!
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