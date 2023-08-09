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Воздушная тревога объявлена по всей Украине - угроза пусков Кинжалов

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Не игнорируйте воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена по всей Украине - угроза пусков Кинжалов

Беларускі Гаюн

Новина українською

Вечером среды 9 августа по всей территории Украины во второй раз объявили воздушную тревогу из-за угрозы пусков аэробаллистических ракет "Кинжал".

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Как сообщают воздушные силы в Telegram, с аэродрома Саваслейка зарегистрирован вылет МиГ-31К, причем он не является учебным – есть угроза пусков аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал".

Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги и находитесь в укрытиях!

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В статье: война с россией
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