Setanta будет транслировать чемпионат Саудовской Аравии, - источник
Об этом рассказал комментатор сервиса
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Yasser Bakhsh
Комментатор Setanta Игорь Бойко сообщил, что прокомментирует матч-открытие нового сезона чемпионата Саудовской Аравии между "Аль-Ахли" и "Аль-Хазем".
Поединок состоится в пятницу, 11 августа и начнется в 21:00.
СМИ обратились в Setanta Sports за подтверждением данной информации, но пока что ответа не получили.
Интересно, что на платформе Setanta появился раздел саудовского чемпионата, но для украинских пользователей он пока что заблокирован.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Телеграм
Популярное сейчас
- Официально: Днепр-1 подписал Леднева и Филиппова
- Славия - Днепр-1: где и когда смотреть онлайн матч Лиги Европы
- Арис - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
- СБУ задержала информатора РФ – женщина готовила воздушный удар по Николаевщине во время визита Зеленского
- Джорджина Родригес показала, сколько жмет ногами в тренажерном зале. ВИДЕО
- Мбаппе взорвал соцсети новым нарядом. Фанаты увидели намек на новый клуб. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
TIRAN (Донецк (Украина!))
09.08.2023 в 20:51
Ответить
0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
09.08.2023 в 20:39
Ответить
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
09.08.2023 в 20:33
Ответить
0
0
Romerik (YNWA)
09.08.2023 в 19:54
Ответить
+3
0
vgolovan (полтава)
09.08.2023 в 19:43
Ответить
+1
0
scorpius (Ck)
09.08.2023 в 19:48
Ответить
+1
-1
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн