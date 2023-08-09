Setanta будет транслировать чемпионат Саудовской Аравии, - источник

Комментатор Setanta Игорь Бойко сообщил, что прокомментирует матч-открытие нового сезона чемпионата Саудовской Аравии между "Аль-Ахли" и "Аль-Хазем".

Поединок состоится в пятницу, 11 августа и начнется в 21:00.

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СМИ обратились в Setanta Sports за подтверждением данной информации, но пока что ответа не получили.

Интересно, что на платформе Setanta появился раздел саудовского чемпионата, но для украинских пользователей он пока что заблокирован.