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Setanta будет транслировать чемпионат Саудовской Аравии, - источник

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(1 голосов)

Об этом рассказал комментатор сервиса

Setanta будет транслировать чемпионат Саудовской Аравии, - источник

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Yasser Bakhsh

Новина українською

Комментатор Setanta Игорь Бойко сообщил, что прокомментирует матч-открытие нового сезона чемпионата Саудовской Аравии между "Аль-Ахли" и "Аль-Хазем".

Поединок состоится в пятницу, 11 августа и начнется в 21:00.

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СМИ обратились в Setanta Sports за подтверждением данной информации, но пока что ответа не получили.

Интересно, что на платформе Setanta появился раздел саудовского чемпионата, но для украинских пользователей он пока что заблокирован.

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В статье: Телеканал Setanta Sports
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Комментарии (6)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
09.08.2023 в 20:51
хорошо бы в саудовской аравии хоккей развивать! и баскетбол с бейсболом!)))
Ответить
0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
09.08.2023 в 20:39
Буркіна-Фасо і Монголію ще треба додати в пакет Сетанти.
Ответить
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
09.08.2023 в 20:33
camelball
Ответить
0
0
Romerik (YNWA)
09.08.2023 в 19:54
Не дивився до дельфіна, не дивився з дельфіном, не буду дивитися з дельфіном та іншими овер дорогущими переплачуваними зірками це арабське дно
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+3
0
vgolovan (полтава)
09.08.2023 в 19:43
и нах-рен он нужен этот чемпионат
Ответить
+1
0
avatar
scorpius (Ck)
09.08.2023 в 19:48
Ну а шо? Надо же что то показывать вместо нашей дебильной УПЛ, которые уже сколько лет подряд не в состоянии организовать транслятора.
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+1
-1

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