ОАЭ хотят организовать встречу Зеленского и Путина в Дубае
Об этом пишут арабские СМИ
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент ОАЭ Мухаммад бин Заид планирует организовать встречу между лидером Украины Владимиром Зеленским и диктатором Владимиром Путиным во время COP28 - Конференции ООН по изменению климата.
Об этом сообщает ливанское издание L'Orient-Le Jour.
Стоит добавить, что конференция запланирована на 30 ноября 2023 года в Дубае.
Как пишет издание, инициатива по организации встречи возникла по просьбе Папы Римского Франциска в координации с некоторыми европейскими государствами.
Согласно данным западных дипломатов, многие европейские страны продолжают контакт с Абу-Даби, чтобы поддержать инициативу, поскольку ОАЭ может воспользоваться своим геополитическим положением, чтобы добиться прекращения огня на территории Украины. Цель организации встречи заключается в том, чтобы начать диалог, который в будущем смог бы положить конец войне.
В частности идея об организации встречи возникла еще во время визитов Мухаммада бин Заида в Россию.
"Папа Франциск приветствовал эту идею с большим энтузиазмом, тем более, что он уже сотрудничал с ОАЭ во время принятия "Документа о человеческом братстве" во время своего визита в Абу-Даби в 2019 году, что позволило ему развить доверительные отношения с президентом ОАЭ", - рассказывает источник, близкий к Ватикану.
По словам неназванного европейского дипломата, глава Белого дома Джо Байден также знает об инициативе и приветствовал ее, заявив, что готов оказать всю необходимую помощь для достижения ее целей.
Как пишет издание, инициатива президента ОАЭ подтверждает намерение страны позиционировать себя как ключевого посредника на международной арене благодаря своей дипломатической ловкости и способности говорить со всеми игроками.
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