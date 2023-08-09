Россияне обстреляли жилой массив Запорожье: 3 человека погибли, есть раненые. ФОТО, ВИДЕО
Очередная атака российских террористов
фото из соцсетей
Российские войска атаковали жилой квартал Запорожья, в результате чего погибли три человека.
Об этом сообщила Запорожская ОВА.
"Сегодня российские террористические войска нанесли очередной ракетный удар по мирному Запорожью. "Сверхточным" оружием разрушены храм и торговые точки в Шевченковском районе.
Сейчас известно о 3 погибших гражданских людях, медики оказывают помощь раненым. Взрывной волной в многоэтажках выбиты стекла.
Работаем над ликвидацией последствий дела рук страны-террориста", - говорится в сообщении.
Отметим, что в Запорожской области с 19:40 до 20:25 объявляли воздушную тревогу.
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