  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Россияне обстреляли жилой массив Запорожье: 3 человека погибли, есть раненые. ФОТО, ВИДЕО
В тренде

Россияне обстреляли жилой массив Запорожье: 3 человека погибли, есть раненые. ФОТО, ВИДЕО

Общие новости
(1 голосов)

Очередная атака российских террористов

Россияне обстреляли жилой массив Запорожье: 3 человека погибли, есть раненые. ФОТО, ВИДЕО

фото из соцсетей

Новина українською

Российские войска атаковали жилой квартал Запорожья, в результате чего погибли три человека.

Об этом сообщила Запорожская ОВА.

Читайте такжеСБУ нейтрализовала вражескую агентурная сеть в Донецкой области, в которую входили только местные женщины

"Сегодня российские террористические войска нанесли очередной ракетный удар по мирному Запорожью. "Сверхточным" оружием разрушены храм и торговые точки в Шевченковском районе.

Сейчас известно о 3 погибших гражданских людях, медики оказывают помощь раненым. Взрывной волной в многоэтажках выбиты стекла.

Работаем над ликвидацией последствий дела рук страны-террориста", - говорится в сообщении.

Отметим, что в Запорожской области с 19:40 до 20:25 объявляли воздушную тревогу.

По теме
yellow-arrow
Сидорчук: Основная проблема для нас – это тяжелая дорога в Салоники, которая заняла 23 часа
yellow-arrow
Setanta будет транслировать чемпионат Саудовской Аравии, - источник
yellow-arrow
Динамо 23 часа добиралось до Греции, после чего еще и провело тренировку. ФОТО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде