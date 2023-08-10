СМИ: Завод под Москвой, где прозвучали взрывы, участвовал в разработке российского стелс-бомбардировщика
Россия уже несколько лет пытается разработать стелс-бомбардировщик
фото из свободных источников
"Загорский оптико-механический завод" в Подмосковье, на котором 9 августа прогремел взрыв, участвовал в разработке "стелс"-бомбардировщика нового поколения "Посланник".
Об этом сообщает Лига.net со ссылкой на росСМИ "Агентство".
Согласно российскому сайту госзакупок, это предприятие не просто продолжает поставлять оптику российским силовикам, но и с 2019 года участвует в разработке стратегического бомбардировщика-ракетоносца нового поколения, пишет росСМИ.
С марта 2022 года госконтракты завода прекратили публиковать, но заключенные ранее контракты до сих пор доступны.
Среди договоров – "выполнение составной части опытно-конструкторской работы на тему шифр: "Посланник-1ОЭП/Л", срок выполнения контракта – 2027 год, отмечает издание.
Стоимость этих работ – 69 млн рублей (около $711 000).
Заказчиком работ является национальный исследовательский институт "Экран", занимающийся разработкой оборудования для военной авиации.
"Посланник" – дальний бомбардировщик-ракетоносец, разрабатываемый конструкторским бюро "Туполев" для Минобороны РФ с 2009 года.
Российская пропаганда сообщала, что в конструкции этого самолета будут широко применяться технологии и материалы, снижающие заметность по технологии "стелс".
Согласно источникам оккупантов, "Посланник" якобы будет способен нести существующие и перспективные стратегические крылатые ракеты, высокоточные авиабомбы, гиперзвуковое оружие, а также будет оснащен новейшими средствами связи и радиоэлектронной борьбы.
По двум другим действующим госконтрактам завод в Сергиевом Посаде поставляет Росгвардии бинокли и дозиметры.
В 2019 году завод поставил НИИ "Экран" станции предупреждения об облучении, устанавливаемые на военные вертолеты и самолеты.
Напомним, 9 августа в подмосковном Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв на Загорском оптико-механическом заводе.
Популярное сейчас
- Официально. Карпаты подписали 24-летнего опорника Шахтера
- Красотка дня. Эффектная жена украинского защитника, который будет играть против Месси в MLS. ФОТО
- Стало известно, где состоится матч Шахтер – Александрия
- Командующий Сухопутными войсками ВСУ: Россияне создали кулак для прорыва на Купянском направлении
- Бразильский защитник Реала порвал уже со второй горячей красоткой за год. ФОТО
- Мбаппе взорвал соцсети новым нарядом. Фанаты увидели намек на новый клуб. ФОТО
Новости по теме
- 00:14 Украинские Стало известно, кто выкупил у Бельгии 50 танков Leopard 1 для Украины
- 23:38 Украинские СБУ нейтрализовала вражескую агентурная сеть в Донецкой области, в которую входили только местные женщины
- 19:50 Украинские CNN: Западные союзники получают "отрезвляющие" новости относительно украинского контрнаступления