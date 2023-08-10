Танки, артиллерия, боевые машины. Генштаб обновил потери российских оккупантов

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.08.23 ориентировочно составили:

личного состава ‒ около 252200 (+580) человек ликвидировано,

танков ‒ 4278 (+16) ед,

боевых бронированных машин ‒ 8303 (+13) ед,

артиллерийских систем ‒ 5028 (+15) ед,

РСЗО ‒ 711 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 469 (+0) ед,

самолетов ‒ 315 (+0) ед,

вертолетов ‒ 313 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 4179 (+4),

крылатые ракеты ‒ 1377 (+0),

корабли / катера ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 7495 (+16) ед,

специальная техника ‒ 746 (+4).

Данные уточняются.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один по – зенитно-ракетному комплексу и еще один – по логистическому хабу противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 пункта управления, 6 артиллерийских средств на огневых позициях, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы и важный объект противника.