В аэропорту в Москве произошел взрыв, возник сильный пожар – россияне заявили об атаке БПЛА ВСУ
Домодедово
Фото из открытых источников
В России снова пожаловались на атаку беспилотников. В подмосковном Домодедово в ночь на четверг, 10 августа, слышали громкие взрывы, после которых начался пожар. Об этом сообщили российские пропагандистские каналы.
Московские власти заявили о сбитии 13 БПЛА на территории РФ. Местные утверждали, что ночью слышали два взрыва, а также звуки работы ПВО. Также у россиян есть версия пожара в промышленной зоне из-за взрывов газовых баллонов. В МЧС РФ заявили, что в Домодедово горит автосервис. Пожар якобы распространился на площадь в 1 тысячу квадратных метров.
Также в Минобороны РФ заявили, что ночью 10 августа на оккупированный россиянами Севастополь в Крыму летели 11 дронов. Все они якобы были уничтожены.
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