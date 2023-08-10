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В аэропорту в Москве произошел взрыв, возник сильный пожар – россияне заявили об атаке БПЛА ВСУ

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Домодедово

В аэропорту в Москве произошел взрыв, возник сильный пожар – россияне заявили об атаке БПЛА ВСУ

Фото из открытых источников

Новина українською

В России снова пожаловались на атаку беспилотников. В подмосковном Домодедово в ночь на четверг, 10 августа, слышали громкие взрывы, после которых начался пожар. Об этом сообщили российские пропагандистские каналы.

Московские власти заявили о сбитии 13 БПЛА на территории РФ. Местные утверждали, что ночью слышали два взрыва, а также звуки работы ПВО. Также у россиян есть версия пожара в промышленной зоне из-за взрывов газовых баллонов. В МЧС РФ заявили, что в Домодедово горит автосервис. Пожар якобы распространился на площадь в 1 тысячу квадратных метров.

Также в Минобороны РФ заявили, что ночью 10 августа на оккупированный россиянами Севастополь в Крыму летели 11 дронов. Все они якобы были уничтожены.

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В статье: бавовна война с россией
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