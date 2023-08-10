Ночью россияне атаковали беспилотниками Ровенскую область – в ОВА рассказали о последствиях
Разрушена нефтебаза
Рівненська ОДА
В ночь с 9 на 10 августа Ровенская область подверглась массированной атаке беспилотниками, об этом сообщил глава местной ОВА Виталий Коваль. Оккупантами разрушена нефтебаза на Дубенщине. Жертв – нет. Чиновник записал видеообращение на фоне пожара.
На месте происшествия работают 45 спасателей, 14 единиц техники. Задействован пожарный поезд. Работают и соответствующие следственные комиссии во главе с руководителями силовых структур области. В ОВА добавили, что химический и радиационный фон в норме. Эвакуация населения применяться не будет.
Воздушная тревога в Ровенской области продолжалась с 03:09 по 04:21. Тогда как в целом по Украине ее ночью четверга объявляли в несколько волн по всей территории.
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