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Ночью россияне атаковали беспилотниками Ровенскую область – в ОВА рассказали о последствиях

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Разрушена нефтебаза

Ночью россияне атаковали беспилотниками Ровенскую область – в ОВА рассказали о последствиях

Рівненська ОДА

Новина українською

В ночь с 9 на 10 августа Ровенская область подверглась массированной атаке беспилотниками, об этом сообщил глава местной ОВА Виталий Коваль. Оккупантами разрушена нефтебаза на Дубенщине. Жертв – нет. Чиновник записал видеообращение на фоне пожара.

На месте происшествия работают 45 спасателей, 14 единиц техники. Задействован пожарный поезд. Работают и соответствующие следственные комиссии во главе с руководителями силовых структур области. В ОВА добавили, что химический и радиационный фон в норме. Эвакуация населения применяться не будет.

Воздушная тревога в Ровенской области продолжалась с 03:09 по 04:21. Тогда как в целом по Украине ее ночью четверга объявляли в несколько волн по всей территории.

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В статье: война с россией
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