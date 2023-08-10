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США будут помогать Украине даже при президентстве Трампа

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США будут помогать Украине даже при президентстве Трампа

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Помощь США для Украины будет закреплена в соответствующих межгосударственных соглашениях, которые останутся в силе, независимо от того, кто будет президентом США.

Об этом на брифинге сказал пресс-секретарь Госдепа Мэтью Миллер.

"Мы должны закрепить долгосрочные соглашения о безопасности, которые переживут любую администрацию, любое правительство как здесь, в Соединенных Штатах, так и между нашими союзниками и партнерами, которые взяли на себя долгосрочные обязательства по безопасности Украины", - ответил Миллер по вопросу журналистки.

Также Миллер добавил, что в настоящее время Соединенные Штаты обсуждают с Украиной, как будут выглядеть эти обязательства по безопасности.

"Мы ведем дискуссии с Конгрессом о том, какой должна быть наша текущая позиция по финансированию Украины и какой должна быть долгосрочная позиция", - рассказал Миллер.

Также он подчеркнул, что внешнеполитическая поддержка США зависит не только от решения президента, но и Конгресса.

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Источник:
suspilne.media

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