США будут помогать Украине даже при президентстве Трампа
Помощь продолжится
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Помощь США для Украины будет закреплена в соответствующих межгосударственных соглашениях, которые останутся в силе, независимо от того, кто будет президентом США.
Об этом на брифинге сказал пресс-секретарь Госдепа Мэтью Миллер.
"Мы должны закрепить долгосрочные соглашения о безопасности, которые переживут любую администрацию, любое правительство как здесь, в Соединенных Штатах, так и между нашими союзниками и партнерами, которые взяли на себя долгосрочные обязательства по безопасности Украины", - ответил Миллер по вопросу журналистки.
Также Миллер добавил, что в настоящее время Соединенные Штаты обсуждают с Украиной, как будут выглядеть эти обязательства по безопасности.
"Мы ведем дискуссии с Конгрессом о том, какой должна быть наша текущая позиция по финансированию Украины и какой должна быть долгосрочная позиция", - рассказал Миллер.
Также он подчеркнул, что внешнеполитическая поддержка США зависит не только от решения президента, но и Конгресса.
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