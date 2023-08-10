Ночью ЗАЭС потеряла питание с основной высоковольтной линии. Станция на грани очередного блэкаута
Ядерный терроризм рф
Енергоатом
Временно оккупированная Запорожская атомная электростанция ночью 10 августа потеряла питание с основной внешней линии электропередачи напряжением 750 кВ. После этого ЗАЭС пришлось переключить на единственную доступную резервную линию 330 кВ, отключение которой грозит потерей внешнего питания.
В случае этого сценария главную угрозу ядерной и радиационной безопасности несет пребывание 4-го энергоблока Запорожской АЭС в состоянии "горячий останов", который оккупанты эксплуатируют с нарушением условий лицензии на эксплуатацию реакторных установок АЭС украинского регулятора (Госатомрегулирования).
Как отметил и.о. исполнительного директора "Энергоатома" Тарас Ткач, в случае полной потери внешнего питания произойдет отключение главных циркуляционных насосов станции и энергоблок перейдет в режим "естественной циркуляции":
"В этом случае необходимо срочно "расхолодить" его в условиях отсутствия охлаждающих насосов".
Такой режим тяжелый для реакторной установки, его продолжительность ограничена проектом, и он может привести к отказу основного оборудования энергоблока.
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