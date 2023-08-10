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В прифронтовых селах Купянского района могут провести обязательную эвакуацию – ОВА

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Ситуация усложнилась

В прифронтовых селах Купянского района могут провести обязательную эвакуацию – ОВА

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Из 53 населенных пунктов Купянского района, расположенных близко к зоне боевых действий, может быть проведена обязательная эвакуация гражданского населения и принудительная эвакуация детей. Об этом сообщили в Харьковской ОВА.

Вопрос обсуждали на аппаратном совещании в связи с обострением оперативной обстановки. Враг усилил обстрелы населенных пунктов, приближенных к линии фронта, и продолжает террор гражданского населения, в том числе используя авиаудары. При таких условиях риски для жизни и здоровья гражданских существенно возросли, сказал Олег Синегубов.

Процесс эвакуации продолжается на постоянной основе, все желающие покинуть обстреливаемые территории могут выехать в более безопасные районы, обратившись за помощью к местным властям и волонтерам. Обращаться можно по номерам: +38(050) 789 01 24 и +38(063) 789 64 74 74.

Ориентировочно эвакуации подлежит более 11 тысяч человек, в том числе 600 детей. Всем будет оказана необходимая помощь, эвакуированные будут обеспечены временным жильем на более безопасных территориях, добавил Синегубов.

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В статье: Олег Синегубов война с россией
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Источник:
t.me/synegubov

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