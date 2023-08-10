Воздушные силы ВСУ сообщили, сколько шахедов было уничтожено в ночь на четверг

В ночь на 10 августа 2023 года враг нанес удар иранскими беспилотниками с северо-восточного направления из района Курска. Атака продолжалась с 23.00 до 4.00.

Всего российские оккупанты применили 10 ударных БпЛА "Shahed-136/131".

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны уничтожены 7 вражеских беспилотников. Использованы зенитные управляемые ракеты и стрелковое оружие подразделений непосредственного прикрытия.

О пораженных объектах на ликвидацию последствий в Ровенской области сообщат местные власти.

За прошедшие сутки авиация Воздушных Сил ВС Украины совершила более четырех десятков самолетов, 20 из них – на огневое поражение вражеских объектов, районов сосредоточения техники и живой силы.