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Воздушные силы ВСУ сообщили, сколько шахедов было уничтожено в ночь на четверг

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Силами обороны уничтожены 7 вражеских беспилотников

Воздушные силы ВСУ сообщили, сколько шахедов было уничтожено в ночь на четверг

телеграм Повітряні Сили ЗС України

UA-Футбол
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В ночь на 10 августа 2023 года враг нанес удар иранскими беспилотниками с северо-восточного направления из района Курска. Атака продолжалась с 23.00 до 4.00.

Всего российские оккупанты применили 10 ударных БпЛА "Shahed-136/131".

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны уничтожены 7 вражеских беспилотников. Использованы зенитные управляемые ракеты и стрелковое оружие подразделений непосредственного прикрытия.

О пораженных объектах на ликвидацию последствий в Ровенской области сообщат местные власти.

За прошедшие сутки авиация Воздушных Сил ВС Украины совершила более четырех десятков самолетов, 20 из них – на огневое поражение вражеских объектов, районов сосредоточения техники и живой силы.

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В статье: война с россией
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Источник:
https://t.me/kpszsu/4146

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