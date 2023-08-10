После вывода войск оккупантов переговоры с Россией возможны, но не с Путиным – МИД Украины

После вывода российских войск из Украины президент Владимир Зеленский может согласиться на переговоры с Россией, но не с путиным. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

"Путин – не партнер для переговоров, он совершил слишком много очень серьезных преступлений. Существуют другие дипломатические способы опосредованной борьбы. Но нам понятно, что мы никогда не сможем увидеть Путина и Зеленского за одним столом".

"Возможно посредничество третьей стороны при условии, что россияне готовы уйти. Мы можем вести переговоры с Россией после вывода их войск с наших земель, но не с Путиным. Этой цели можно достичь с помощью войны и дипломатии. Наши генералы заботятся о первом, их задача подтолкнуть россиян к отступлению и понять, что говорить лучше, чем воевать. Я забочусь о дипломатии и диалоге, когда это возможно".

"Мы не верим россиянам на слово. Никто в здравом уме им не поверит. Прежде чем пойти на такой компромисс, мы должны быть убеждены, что это не обман. Что россияне потом не вернутся, чтобы снова атаковать нас".