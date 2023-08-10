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В ВМС ВСУ объявили коридоры для торговых судов из портов Одесской области

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Идущих в/из портов Украины

В ВМС ВСУ объявили коридоры для торговых судов из портов Одесской области

ВМС

Новина українською

Согласно приказу навигационного поручения ВМС ВСУ №6 от 08.08.2023 были объявлены новые временные маршруты движения гражданских судов в/из черноморских морских портов Украины.

В течение всех маршрутов сохраняется военная угроза и минная опасность со стороны российской федерации. Ранее данные маршруты уже были предложены Украиной в обращении к Международной морской организации. Совет Международной морской организации признал право Украины на свободное торговое судоходство, которое гарантировано международным морским правом.

Международная морская организация призвала россию соблюдать международные конвенции и прекратить угрозы торговому судоходству в Черном море. Указанные маршруты в первую очередь будут использоваться для возможности выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала полномасштабного вторжения россии 24.02.2022 г.

К проходу по маршрутам будут допускаться суда, владельцы/капитаны которых официально подтверждают готовность к плаванию в текущих условиях.

Последнее судно с украинским продовольствием вышло из порта Одесса 16 июля. После выхода россии из Зернового соглашения агрессор атаковал портовую зерновую инфраструктуру с целью прекратить доступ украинского продовольствия на мировые рынки. Мировые лидеры, в том числе стран Африки, призвали россию прекратить шантаж продовольствием и не препятствовать украинскому агроэкспорту.

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В статье: война с россией
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Источник:
facebook.com/navy.mil.gov.ua

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