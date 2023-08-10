Россияне снова ударили по Запорожью, 1 человек погиб, 9 пострадали
Россияне продолжают атаковать Запорожье
t.me/kurtievofficial
Сегодня, 10 августа, российские оккупанты в очередной раз ударили по объекту гражданской инфраструктуры в Запорожье.
Об этом сообщает телеграм-канал секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева.
"На месте прилета вспыхнул пожар. К сожалению, есть пострадавшие. Информация уточняется. Соответствующие службы уже работают", - написал он.
Позже Куртев написал, что в настоящее время известно о двух пострадавших. Люди в состоянии легкой тяжести доставлены в медицинское учреждение.
"На месте работают все службы. После того, как медики завершат оказывать помощь всем пострадавшим, информация будет обнародована", - написал глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
"К большому сожалению, один человек погиб... Количество пострадавших в результате сегодняшней террористической атаки россиян уже увеличилось до 9 человек.
Также в настоящее время зафиксированы незначительные повреждения медицинского и образовательного учреждений. Кроме того, уже известно о двух поврежденных многоэтажках", - сообщил впоследствии Куртев.
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