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Россияне снова ударили по Запорожью, 1 человек погиб, 9 пострадали

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Россияне продолжают атаковать Запорожье

Россияне снова ударили по Запорожью, 1 человек погиб, 9 пострадали

t.me/kurtievofficial

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Сегодня, 10 августа, российские оккупанты в очередной раз ударили по объекту гражданской инфраструктуры в Запорожье.

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Об этом сообщает телеграм-канал секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева.

"На месте прилета вспыхнул пожар. К сожалению, есть пострадавшие. Информация уточняется. Соответствующие службы уже работают", - написал он.

Позже Куртев написал, что в настоящее время известно о двух пострадавших. Люди в состоянии легкой тяжести доставлены в медицинское учреждение.

"На месте работают все службы. После того, как медики завершат оказывать помощь всем пострадавшим, информация будет обнародована", - написал глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"К большому сожалению, один человек погиб... Количество пострадавших в результате сегодняшней террористической атаки россиян уже увеличилось до 9 человек.

Также в настоящее время зафиксированы незначительные повреждения медицинского и образовательного учреждений. Кроме того, уже известно о двух поврежденных многоэтажках", - сообщил впоследствии Куртев.

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В статье: война с россией
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