Поражения Динамо и Днепра-1 в еврокубках, Трубин присоединился к Бенфике. Главные новости за 10 августа

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 10 августа

Вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин официально присоединился к лиссабонской "Бенфике". Португальский клуб заплатил за 22-летнего украинца 10 миллионов евро, в соглашении также прописан один миллион бонусов. Клаусула Трубина составляет 100 млн евро. Контракт с украинцем подписан до 2028 года. "Я посвятил "Шахтеру" 16 лет жизни, но сейчас пришло время идти дальше", – сказал Трубин о своем переходе.

"Динамо" уступило греческому "Арису" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций. У команды Мирчи Луческу были проблемы с созданием моментов, но тренер киевлян не спешил делать замены до 80-й минуты. Несколько раз "Динамо" выручил Георгий Бущан, но спорный пенальти за игру рукой Сироты он все же отбить не смог. Гол забил Пальма. 1:0 – "Динамо" еще сохраняет шансы.

Значительно хуже дела у "Днепра-1" в квалификации Лиги Европы – вице-чемпион Украины был разгромлен в Праге местной "Славией". За хозяев дубль сделал нападающий Иван Шранц, третий мяч добавил Конрад Валлем. "Славия" больше 30 минут играла но в меньшинстве, но "Днепр-1" не смог забить хотя бы один гол – 3:0.

Роман Яремчук забил гол в ворота "Акюрейри" в третьем раунде квалификации Лиги конференций за "Брюгге" (5:1). Это первый гол украинца за 19 матчей или с октября прошлого года. Очередной, уже шестой в гол отборе ЛК забил Роман Безус. Его гол принес "Омонии" победу над "Мидтьюлландом".

"Бешикташ" не оставляет попыток побороться за украинского полузащитника "Марселя" Руслана Малиновского. Турецкий гранд сделал внушительное предложение самому игроку, но Руслан пока что на него не ответил. Сообщается, что приоритетом для украинцев является либо Серия А, либо английская Премьер-лига.

Основной голкипер "Реала" Тибо Куртуа выбыл на длительный срок из-за травмы. Как показало медицинское обследование, у бельгийца диагностировали разрыв передней крестообразной связки левого колена. В ближайшие дни футболиста ждет операция. Мадрид планирует заменить Куртуа кипером "Севильи" и сборной Марокко Ясином Буну.

"Бавария" достигла договоренности с "Тоттенхэмом" по трансферу Харри Кейна. Чемпион Германии готов заплатить за лучшего бомбардира в истории "шпор" более ста миллионов евро. "Тоттенхэм" принял предложение и теперь судьба трансфера зависит от решения самого Кейна.