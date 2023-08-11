Оперативная информация от Генштаба ВСУ на утро 11.08.2023
Отчет Генштаба за прошедшие сутки
Zelenskiy Official
За прошедшие сутки враг нанес 5 ракетных и 61 авиационных ударов, совершил 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
В течение суток произошло 34 боевых столкновений.
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Источник:suspilne.media
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