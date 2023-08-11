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Оперативная информация от Генштаба ВСУ на утро 11.08.2023

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Отчет Генштаба за прошедшие сутки

Оперативная информация от Генштаба ВСУ на утро 11.08.2023

Zelenskiy Official

UA-Футбол
Новина українською

За прошедшие сутки враг нанес 5 ракетных и 61 авиационных ударов, совершил 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

В течение суток произошло 34 боевых столкновений.

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В статье: война с россией
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Источник:
suspilne.media

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