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Десятки различной техники оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 10 августа

Общие новости
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+580

Десятки различной техники оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 10 августа

Генштаб

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.08.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 252780 (+580) человек ликвидировано,
  • танков – 4290 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин – 8318 (+15) ед,
  • артиллерийских систем – 5043 (+15) ед,
  • РСЗО – 713 (+2) ед,
  • средства ПВО – 471 (+2) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 313 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4197 (+18),
  • крылатые ракеты – 1377 (+0),
  • корабли / катера – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7511 (+16) ед,
  • специальная техника – 756 (+10).

Данные уточняются.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 – по зенитно-ракетному комплексу противника. Также за прошедшие сутки нашими защитниками было уничтожено 7 ударных БпЛА противника типа "Шахед-136".

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Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 4 артиллерийских средства на огневых позициях, 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 станции радиоэлектронной борьбы и узел связи противника.

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В статье: Генштаб ЗСУ война с россией генштаб
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