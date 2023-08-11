Десятки различной техники оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 10 августа
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Генштаб
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.08.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 252780 (+580) человек ликвидировано,
- танков – 4290 (+12) ед,
- боевых бронированных машин – 8318 (+15) ед,
- артиллерийских систем – 5043 (+15) ед,
- РСЗО – 713 (+2) ед,
- средства ПВО – 471 (+2) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 313 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4197 (+18),
- крылатые ракеты – 1377 (+0),
- корабли / катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 7511 (+16) ед,
- специальная техника – 756 (+10).
Данные уточняются.
Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 – по зенитно-ракетному комплексу противника. Также за прошедшие сутки нашими защитниками было уничтожено 7 ударных БпЛА противника типа "Шахед-136".
Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 4 артиллерийских средства на огневых позициях, 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 станции радиоэлектронной борьбы и узел связи противника.
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