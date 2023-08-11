Десятки различной техники оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 10 августа

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.08.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 252780 (+580) человек ликвидировано,

танков – 4290 (+12) ед,

боевых бронированных машин – 8318 (+15) ед,

артиллерийских систем – 5043 (+15) ед,

РСЗО – 713 (+2) ед,

средства ПВО – 471 (+2) ед,

самолетов – 315 (+0) ед,

вертолетов – 313 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4197 (+18),

крылатые ракеты – 1377 (+0),

корабли / катера – 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 7511 (+16) ед,

специальная техника – 756 (+10).

Данные уточняются.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 – по зенитно-ракетному комплексу противника. Также за прошедшие сутки нашими защитниками было уничтожено 7 ударных БпЛА противника типа "Шахед-136".

Читайте также Оперативная информация от Генштаба ВСУ на утро 11.08.2023

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 4 артиллерийских средства на огневых позициях, 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 станции радиоэлектронной борьбы и узел связи противника.