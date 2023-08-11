Дуда не верит, что Россия применит в Украине ядерное оружие – больше его беспокоит ситуация на АЭС

Обозреватель Post Opinions Марк А. Тиссен взял интервью у президента Польши Анджея Дуды в Варшаве 1 августа. Редакция UA-Футбол приводит отрывки из разговора:

– На саммите НАТО, когда президент Зеленский раскритиковал совместное заявление лидеров относительно будущего членства Украины, прозвучала критика в его адрес, что он неблагодарен за всю помощь, которая была предоставлена Украине. Это говорит о том, что наша помощь Украине – это благотворительность. Действительно ли наша помощь Украине является благотворительностью, или Украина действительно делает нам услугу, отдавая своих детей, свои жизни, чтобы защитить нас от российской угрозы?

– Я бы сказал так: Я не вижу этого в таких категориях – ни то, что мы делаем акт благотворительности для Украины, ни то, что Украина делает благотворительность для нас. Начнем с того, что агрессия России в Украине никем не была спровоцирована. Никто не нападал на Россию, как раз наоборот. Готовы ли мы, международное демократическое сообщество, допустить ситуацию, когда Россия не позволяет украинскому народу выбирать собственное правительство, решать, к каким альянсам украинцы будут принадлежать и кто будет союзниками Киева?

Сегодня украинцы воюют против России, защищая свою независимость, суверенитет, свободу и собственную территорию. Они защищают себя. Мы посылаем им оружие. Почему? Потому что мы хотим поддержать их в защите собственной территории. И под "мы" я имею в виду не только поляков. Это мы, американцы, французы, британцы, немцы, весь демократический мир. Мы, поляки, имеем много причин поставлять украинцам оружие. Но весь демократический мир также знает, что любой агрессор, который нарушает границы демократического государства в 21 веке в Европе, должен быть остановлен.

– Одной из причин нежелания помогать Украине и предоставлять ей больше оружия является то, что Путин регулярно... угрожает применить ядерное оружие. Вы обеспокоены тем, что он действительно может это сделать?

– Нет, я думаю, что Россия не прибегнет к использованию ядерного оружия в Украине. Это не только потому, что Владимир Путин не будет его использовать. Я считаю, что ядерный арсенал в России находится под коллективным контролем многих людей – и что он не зависит от единоличного усмотрения только Владимира Путина. Поэтому решение должен принимать не один человек.

Если кто-то спросит меня о ядерной угрозе, то я гораздо больше обеспокоен потенциальными проблемами с атомными электростанциями в Украине. Я боюсь, что более вероятно, что может произойти что-то, что будет выглядеть как ядерная авария. Потому что, на мой взгляд, по моему убеждению, угроза взрыва [на АЭС] гораздо больше, чем в случае применения ядерного оружия. Помните, что вы говорите с человеком, который пережил взрыв на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году, когда атомная станция взорвалась в их собственных руках, находясь под контролем России.

– Украине поставляли дальнобойную артиллерию, и она поставляется ВСУ и по сегодняшний день. Можно даже сказать, что Украина сейчас имеет гораздо более современный военный потенциал, чем Россия.

– Вопрос в другом: имеет ли Украина достаточно оружия, чтобы изменить баланс в войне и взять верх? И ответ, наверное, нет. У них, наверное, недостаточно оружия. И мы знаем это из того, что сейчас они не в состоянии осуществить очень решительное контрнаступление против российских военных. Короче говоря, они нуждаются в большей помощи.