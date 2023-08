В Сети появились кадры поврежденных дронами судов РФ – танкера Sig и корабля Оленегорский горняк

В Сети появились новые кадры, на которых хорошо видно повреждения российского десантного корабля "Оленегорский горняк", а также танкера SIG в Черном море. Они были атакованы украинскими морскими дронами.

Российский танкер был атакован ночью 5 августа морскими дронами в 30 милях от Керченского пролива. Он получил пробоину возле машинного отделения. SIG возил авиационное топливо из оккупированного Россией Крыма в Сирию, за что был внесен США в санкционные списки.

Большой десантный корабль "Оленегорский горняк" был поврежден 4 августа. Его атаковал морской надводный дрон в бухте Новороссийска. Судно получило серьезную пробоину и завалилось на борт.

Footage of Russian oil tanker SIG with visible damage to the side after it was hit by a Ukrainian naval drone. pic.twitter.com/W4lO2DJR1d