СМИ: вагнеровцы остаются в Беларуси, несмотря на слухи об их возвращении в Россию

Об этом пишут в очередном отчете эксперты Американского института изучения войны (ISW).

На спутниковых снимках, сделанных 9 августа, видно значительное количество машин в лагере бойцов под Осиповичами в Могилевской области, и, возможно, в период с 1 по 9 августа их стало еще больше.

Украинские источники продолжают сообщать о расширении деятельности "Вагнера" в Брестской области, а связанные с самим ЧВК источники сообщают, что бойцы продолжают обучать белорусских военных.

Эксперты ISW пишут, что не обнаружили данные, что ЧВК "Вагнер" перебросило из Беларуси в Краснодарский край, Воронежскую и Ростовскую области от 500 до 600 человек.