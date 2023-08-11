В Киеве и других городах слышали взрывы – объявлена масштабная воздушная тревога из-за пусков Кинжалов (обновлено)
Взлетел МиГ
alerts.in.ua
В 9:47 по киевскому времени в столице и всех других областях Украины была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы сообщили о взлете носителя аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" МиГ-31К, а впоследствии и о пусках.
Позже КГВА и мэр столицы Виталий Кличко подтвердили взрывы в Киеве, в городе и области работала противовоздушная оборона. В Офисе Президента Украины граждан попросили не снимать работу ПВО.
При этом есть сообщения от журналистов Суспільного о взрывах в Винницкой области и в Хмельницком.
Обновлено. В 10:34 в Киеве и областями начались распространяться отбои воздушных тревог.
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