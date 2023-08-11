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На территорию одной из детских больниц Киева упали обломки ракеты россиян

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Экстренные службы следуют на место

На территорию одной из детских больниц Киева упали обломки ракеты россиян

Київські Телеграм-канали

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В 9:47 в столице Украины и во всех других областях страны была объявлена тревога из-за воздушной угрозы. Появилась информация о поднятии россиянами в воздух истребителей МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал". После этого были зафиксированы факты запуска этих ракет.

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Позже мэр столицы Виталий Кличко подтвердил взрывы в Киеве, в городе и области работала противовоздушная оборона. Впоследствии Кличко добавил, что на территорию одной из детских больниц столицы упали обломки ракеты. Пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы следуют на место.

В КВГА добавили, что речь идет о больнице в Оболонском районе, а также дописали, что данные о пострадавших и разрушениях "выясняются".

В 10:34 в Киеве и областями начались распространяться отбои воздушных тревог.

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В статье: Виталий Кличко Кинжал Миг-31к война с россией
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