На территорию одной из детских больниц Киева упали обломки ракеты россиян
Экстренные службы следуют на место
Київські Телеграм-канали
В 9:47 в столице Украины и во всех других областях страны была объявлена тревога из-за воздушной угрозы. Появилась информация о поднятии россиянами в воздух истребителей МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал". После этого были зафиксированы факты запуска этих ракет.
Позже мэр столицы Виталий Кличко подтвердил взрывы в Киеве, в городе и области работала противовоздушная оборона. Впоследствии Кличко добавил, что на территорию одной из детских больниц столицы упали обломки ракеты. Пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы следуют на место.
В КВГА добавили, что речь идет о больнице в Оболонском районе, а также дописали, что данные о пострадавших и разрушениях "выясняются".
В 10:34 в Киеве и областями начались распространяться отбои воздушных тревог.
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