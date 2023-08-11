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Белый дом сделал запрос у Конгресса о дополнительной помощи Украине на 22 миллиарда долларов

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Администрация президента США Джо Байдена обратилась в Конгресс

Белый дом сделал запрос у Конгресса о дополнительной помощи Украине на 22 миллиарда долларов

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Белый дом сделал запрос у Конгресса о дополнительной помощи Украине на 22 миллиарда долларов.

Предполагается выделение 9,5 миллиарда долларов на военную технику для Украины или пополнение запасов американской техники, уже отправленой в Украину.

3,6 миллиарда долларов предлагается выделить на продолжение военной, разведывательной и другой оборонной поддержки Украины.

Гуманитарная и экономическая поддержка Украины составит 8,5 миллиарда долларов.

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В статье: война с россией
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Источник:
suspilne.media

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