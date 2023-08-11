В Москве прогремели взрывы – появилось ВИДЕО пролета дрона над столицей России

Днем 11 августа в Москве россияне слышали взрывы. По информации пропагандистов, скорые и пожарные съезжаются к месту, где был слышен "хлопок" – в районе Карамишевской набережной.

Над аэропортом "Внуково" закрыли небо из-за замеченного БПЛА. Московские власти объявили режим "Ковер".

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В то же время в Минобороны РФ сообщили, что была осуществлена "попытка пролета одного беспилотника на столицу РФ, в результате работы ПВО дрон приземлен с помощью РЭБ в лесном массиве".

При падении обломков в районе Карамишевской набережной никто не пострадал, как заявили официальные власти РФ, серьезных разрушений нет.