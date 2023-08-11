В Москве прогремели взрывы – появилось ВИДЕО пролета дрона над столицей России
Есть информация, что БПЛА приземлился в районе Карамишевской набережной
риа новости
Днем 11 августа в Москве россияне слышали взрывы. По информации пропагандистов, скорые и пожарные съезжаются к месту, где был слышен "хлопок" – в районе Карамишевской набережной.
Над аэропортом "Внуково" закрыли небо из-за замеченного БПЛА. Московские власти объявили режим "Ковер".
В то же время в Минобороны РФ сообщили, что была осуществлена "попытка пролета одного беспилотника на столицу РФ, в результате работы ПВО дрон приземлен с помощью РЭБ в лесном массиве".
При падении обломков в районе Карамишевской набережной никто не пострадал, как заявили официальные власти РФ, серьезных разрушений нет.
Популярное сейчас
- Таблица коэффициентов. Ноль до ноля равно нулю
- Еще ничего не ясно. Арис - Динамо 1:0. Видео гола и обзор матча
- Лига Европы. Ляп Коваля не помешал Шерифу, победы Олимпиакоса, Зриньски и Карабаха
- Командующий Сухопутными войсками ВСУ: Россияне создали кулак для прорыва на Купянском направлении
- Джорджина Родригес показала, сколько жмет ногами в тренажерном зале. ВИДЕО
- Сто лет не виделись. Милевский почтил память легенды Динамо на кладбище. ФОТО
Новости по теме
- 08:54 Украинские В аэропорту в Москве произошел взрыв, возник сильный пожар – россияне заявили об атаке БПЛА ВСУ
- 11:16 Украинские На оптико-механическом заводе под Москвой прогремел взрыв – в воздух поднялся огромный "гриб"
- 08:56 Украинские В Москве снова заявили, что столицу РФ атаковали БПЛА – оккупанты сообщили о работе ПВО