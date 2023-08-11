В КГВА раскрыли первые детали касательно сбития Кинжалов, которые РФ запустила утром по столице

Силы противовоздушной обороны уничтожили российские сверхзвуковые ракеты "Кинжал", которые летели на Киев утром 11 августа. Пострадавших в результате атаки нет. Об этом сообщил спикер Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов в эфире телеканала "Киев24".

"Киев был атакован аэробаллистическими ракетами типа "Кинжал". Мы должны поблагодарить наши силы противовоздушной обороны за сбитые ракеты".

Он добавил, что падение обломков зафиксировано в Оболонском районе, в частности на территории детской больницы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Полную информацию о количестве ракет предоставят в Воздушных силах ВСУ.