В КГВА раскрыли первые детали касательно сбития Кинжалов, которые РФ запустила утром по столице
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Беларускі Гаюн
Силы противовоздушной обороны уничтожили российские сверхзвуковые ракеты "Кинжал", которые летели на Киев утром 11 августа. Пострадавших в результате атаки нет. Об этом сообщил спикер Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов в эфире телеканала "Киев24".
"Киев был атакован аэробаллистическими ракетами типа "Кинжал". Мы должны поблагодарить наши силы противовоздушной обороны за сбитые ракеты".
Он добавил, что падение обломков зафиксировано в Оболонском районе, в частности на территории детской больницы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Полную информацию о количестве ракет предоставят в Воздушных силах ВСУ.
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