  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В КГВА раскрыли первые детали касательно сбития Кинжалов, которые РФ запустила утром по столице
В тренде

В КГВА раскрыли первые детали касательно сбития Кинжалов, которые РФ запустила утром по столице

Общие новости
(1 голосов)

Есть подробности

В КГВА раскрыли первые детали касательно сбития Кинжалов, которые РФ запустила утром по столице

Беларускі Гаюн

Новина українською

Силы противовоздушной обороны уничтожили российские сверхзвуковые ракеты "Кинжал", которые летели на Киев утром 11 августа. Пострадавших в результате атаки нет. Об этом сообщил спикер Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов в эфире телеканала "Киев24".

"Киев был атакован аэробаллистическими ракетами типа "Кинжал". Мы должны поблагодарить наши силы противовоздушной обороны за сбитые ракеты".

Он добавил, что падение обломков зафиксировано в Оболонском районе, в частности на территории детской больницы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Полную информацию о количестве ракет предоставят в Воздушных силах ВСУ.

Читайте такжеНа территорию одной из детских больниц Киева упали обломки ракеты россиян

По теме
yellow-arrow
Артем Кравец - о своей должности в Динамо: Нужно учиться практически всему
yellow-arrow
В Москве прогремели взрывы – появилось ВИДЕО пролета дрона над столицей России
yellow-arrow
Дуда не верит, что Россия применит в Украине ядерное оружие – больше его беспокоит ситуация на АЭС
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кинжал война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде