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Из-за действий окупантов на 4-м энергоблоке ЗАЭС произошла утечка воды

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Энергоатом сообщает

Из-за действий окупантов на 4-м энергоблоке ЗАЭС произошла утечка воды

Енергоатом

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В результате вывода 4-го энергоблока временно оккупированной Запорожской АЭС в "горячее" состояние в нарушение условий лицензии и требований Энергоатома произошел инцидент с утечкой воды из первого контура реактора во второй.

Радиологического выброса в окружающую среду не было, сообщает Энергоатом.

Оккупанты последовательно выводят блоки захваченной станции из строя с умышленным повреждением оборудования, которое привело к нарушению целостности уже трех из пяти имеющихся физических барьеров на пути распространения радиации.

Росатом целенаправленно доводит до критического состояния оборудования всех энергоблоков Запорожской АЭС.

Напомним, линия 750 кВ ЗАЭС – Днепровская, основная для питания временно оккупированной Запорожской АЭС, была повреждена ночью 10 августа.

После этого станцию пришлось переключить на единственную доступную резервную линию 330 кВ, отключение которой угрожало потерей внешнего питания – блекаутом.

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