"Оно все накапливалось". Экс-форвард Динамо назвал причины завершения карьеры

Бывший нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Кравец рассказал, почему он решил завершить профессиональную карьеру игрока в 33 года.

"С началом полномасштабного вторжения мое эмоциональное состояние было очень тяжелое. Когда я приехал играть во вторую турецкую лигу, то там было очень жесткое поле. У меня на этом фоне начались проблемы, о которых я даже не подозревал. Оно все накапливалось. И я решил, что нет смысла продолжать, потому что у меня все время что-то болит, и я не могу дать свой нормальный уровень", - сказал Кравец в эфире YouTube-канала SportArena.

На протяжении карьеры 34-летний Кравец выступал за "Динамо", киевский "Арсенал", "Штутгарт", "Гранаду", "Кайсериспор" и "Коньяспор". Последним его клубом был турецкий "Сакарьяспор", с которым он разорвал контракт в начале года.

В августе он стал советником президента "Динамо" по вопросам развития детско-юношеского футбола.