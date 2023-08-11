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"Оно все накапливалось". Экс-форвард Динамо назвал причины завершения карьеры

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Артем Кравец повесил бутсы на гвоздь в 33 года

"Оно все накапливалось". Экс-форвард Динамо назвал причины завершения карьеры

instagram.com/kravets89

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Бывший нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Кравец рассказал, почему он решил завершить профессиональную карьеру игрока в 33 года.

"С началом полномасштабного вторжения мое эмоциональное состояние было очень тяжелое. Когда я приехал играть во вторую турецкую лигу, то там было очень жесткое поле.

У меня на этом фоне начались проблемы, о которых я даже не подозревал. Оно все накапливалось. И я решил, что нет смысла продолжать, потому что у меня все время что-то болит, и я не могу дать свой нормальный уровень", - сказал Кравец в эфире YouTube-канала SportArena.

На протяжении карьеры 34-летний Кравец выступал за "Динамо", киевский "Арсенал", "Штутгарт", "Гранаду", "Кайсериспор" и "Коньяспор". Последним его клубом был турецкий "Сакарьяспор", с которым он разорвал контракт в начале года.

В августе он стал советником президента "Динамо" по вопросам развития детско-юношеского футбола.

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В статье: Артем Кравец
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Источник:
YouTube-канал SportArena

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