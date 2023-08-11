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В Воздушных силах ВСУ сообщили, сколько россияне выпустили Кинжалов и куда они целились

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Поражены объекты гражданской инфраструктуры

В Воздушных силах ВСУ сообщили, сколько россияне выпустили Кинжалов и куда они целились

Дніпропетровська ОДА

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, около 10.00 противник совершил пуски 4-х аэробалистических ракет Х-47 «Кинжал» из четырех самолетов МиГ-31К.

Ракеты заходили в воздушное пространство Украины с северного направления, направляясь на юго-запад в район аэродрома Коломыя Ивано-Франковской области.

По данным Воздушных сил ВСУ, одну ракету Х-47 удалось уничтожить в пределах Киевской области.

Остальные ударили недалеко от аэродрома. Поражены объекты гражданской инфраструктуры, есть попадание одной из ракет в жилищный сектор.

По данным Ивано-Франковской ОВА в результате ракетного удара российских террористов погиб ребенок, есть травмированые.

Еще раз призываем граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги!

Берегите себя и своих родных!

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В статье: война с россией
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Источник:
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