Зеленский заявил об увольнении всех областных военкомов
Такое решение принято после заседания Совета национальной безопасности и обороны
Zelenskiy Official
В Украине будут уволены все руководители областных территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в Telegram после специального заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), где речь шла о результатах проверки "военкоматов".
Он отметил, что заслушали доклады о результатах проверки территориальных центров комплектования и социальной поддержки от директора Государственного бюро расследований Алексея Сухачева, главы Службы безопасности Василия Малюка, министра внутренних дел Игоря Клименко, генерального прокурора Андрея Костина, главы Национального агентства по предотвращению коррупции Александра Новикова и директора Национального антикоррупционного бюро Семена Кривоноса.
При этом он отметил, что на сегодняшний день уже открыто 112 уголовных производств в отношении должностных лиц "военкоматов", объявлено 33 подозрения.
"Наши решения. Освобождаем всех областных "военкомов". Управлять этой системой должны люди, которые точно знают, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны - это государственная измена. Воины, которые прошли фронт или не могут быть в окопах, потому что потеряли здоровье, потеряли конечности, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма - именно им можно доверить эту систему комплектования", - подчеркнул Зеленский.
По его словам, СНБО поручил Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному назначить по рекомендациям руководителей оперативно-тактических и оперативно-стратегических группировок на должности руководителей областных ТЦК офицеров, непосредственно участвующих в боевых действиях. Все кандидаты перед назначением должны пройти проверку СБУ.
"Уволенные военнослужащие и другие чиновники с погонами без подозрений, если хотят сохранить погоны и сохранить достоинство – на фронт", – рекомендовал Зеленский.
Также президент Украины сообщил, что через две недели состоится заседание СНБО по деятельности военно-врачебных комиссий. "Сейчас – проверка, подготовка предложений. Решения тоже будут", - анонсировал он.
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