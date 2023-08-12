Львовский суд еще на два месяца продлил пребывание Павелко в СИЗО
Президент УАФ остается в СИЗО
Фото: facebook.com/andriy.pavelko
Суд Львова продлил пребывание президента УАФ Андрея Павелко в СИЗО на 60 суток.
Павелко останется под стражей как минимум до 9 октября без права внесения залога.
Под стражей также находится генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий — в июле ему продлили срок пребывания в СИЗО до 13 сентября.
Напомним, сегодня, 16 июня следственный судья Шевченковского районного суда города Львова Билинская избрала Павелко меру пресечения в виде 60 суток ареста до 14 августа. Это решение касается дела о хищении средств при строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей.
Залог в 9,88 млн гривен, который ранее внесли за главу УАФ, перечислен в пользу государства.
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