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Львовский суд еще на два месяца продлил пребывание Павелко в СИЗО

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Президент УАФ остается в СИЗО

Львовский суд еще на два месяца продлил пребывание Павелко в СИЗО

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

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Суд Львова продлил пребывание президента УАФ Андрея Павелко в СИЗО на 60 суток.

Павелко останется под стражей как минимум до 9 октября без права внесения залога.

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Под стражей также находится генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий — в июле ему продлили срок пребывания в СИЗО до 13 сентября.

Напомним, сегодня, 16 июня следственный судья Шевченковского районного суда города Львова Билинская избрала Павелко меру пресечения в виде 60 суток ареста до 14 августа. Это решение касается дела о хищении средств при строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей.

Залог в 9,88 млн гривен, который ранее внесли за главу УАФ, перечислен в пользу государства.

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В статье: Андрей Павелко УАФ
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