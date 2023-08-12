Силы обороны ликвидировали более полутысячи оккупантов. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери российских сил за минувшие сутки войны.

За пятницу Силы обороны были ликвидированы более полсотни живой силы. Кроме этого были уничтожены 42 единицы техники.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом: