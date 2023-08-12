Силы обороны ликвидировали более полутысячи оккупантов. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки
Также уничтожены 42 единицы техники
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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери российских сил за минувшие сутки войны.
За пятницу Силы обороны были ликвидированы более полсотни живой силы. Кроме этого были уничтожены 42 единицы техники.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:
- личного состава – около 253 290 (+510 за минувшие сутки) лиц ликвидировано,
- танков ‒ 4295 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 8324 (+6) ед,
- артиллерийских систем – 5053 (+10) ед,
- РСЗО – 713 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 472 (+1) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 313 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4201 (+4),
- крылатых ракет ‒ 1378 (+1),
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 7523 (+12) ед,
- специальной техники – 759 (+3).
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Источник:Генштаб ЗСУ
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