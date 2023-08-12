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Крымский мост снова в дыму: движение на нем остановлено в обе стороны

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Оккупанты заявляют о ПВО

Крымский мост снова в дыму: движение на нем остановлено в обе стороны

Фото: Телеграм-канали

Новина українською

Крымский мост днем 12 августа снова был охвачен дымом после двух звуков взрывов. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Кремлевские пропагандисты отмечают, что "ВСУ пытались атаковать" мост. Однако, согласно их информации, взрывами были звуки ПВО.

В настоящее время движение по мосту остановлено в обе стороны.

В то же время местные телеграмм-каналы и очевидцы публикуют видео с места происшествия. На роликах видны задымления сооружения. Пока нет информации о повреждении моста.

Впоследствии глава оккупационной администрации Крыма Аксенов заявил, что российская ПВО сбила две ракеты. По его информации, Крымский мост поврежден не был.

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В статье: Крымский мост война с россией
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