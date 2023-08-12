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Малиновский может вернуться в Серию А

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В нем заинтересован клуб, который тренировал Андрей Шевченко

Малиновский может вернуться в Серию А

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский получил новый вариант продолжения карьеры. Это клуб из Серии А.

Украинский легионер Руслан Малиновский может перейти в "Джеона", сообщает итальянский инсайдер Даниэле Лонго.

По информации источника, экс-клуб Андрея Шевченко уже начал переговоры с "Марселем" по трансферу нашего соотечественника. Отмечается, что кроме "грифонов" 30-летнего хавбека в своем лагере хотят видеть также "Болонья" и неназванный клуб по АПЛ.

Напомним, Малиновский перешел в "Марсель" из "Аталанты" за 10 млн евро. Его контракт с французами действует до 30 июня 2026 года.

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В статье: Руслан Малиновский Марсель Дженоа (Генуя)
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