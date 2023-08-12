Малиновский может вернуться в Серию А
В нем заинтересован клуб, который тренировал Андрей Шевченко
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский получил новый вариант продолжения карьеры. Это клуб из Серии А.
Украинский легионер Руслан Малиновский может перейти в "Джеона", сообщает итальянский инсайдер Даниэле Лонго.
По информации источника, экс-клуб Андрея Шевченко уже начал переговоры с "Марселем" по трансферу нашего соотечественника. Отмечается, что кроме "грифонов" 30-летнего хавбека в своем лагере хотят видеть также "Болонья" и неназванный клуб по АПЛ.
Напомним, Малиновский перешел в "Марсель" из "Аталанты" за 10 млн евро. Его контракт с французами действует до 30 июня 2026 года.
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